9合1地方大選今（26日）進行投票，許多名人也分享所見狀況，前主播蕭彤雯表示投票時，眼見一位坐輪椅的老先生，由於行動緩慢，導致隊伍越來越長，好在她對老先生說了1句話，當場化解現場尷尬情況，名嘴狄志為約莫中午才前往投票所，履行公民應盡義務，不過北部下著毛毛細雨，多少影響民眾外出投票意願，讓他憂心喊話：「大家請不要放棄」。

前主播蕭彤雯也在臉書PO出此次投票見到的狀況，她表示圈完票要放入票匭時，前面是一位老先生，而他正推著坐著輪椅，年紀看似更大的長者，這名長者由於手抖得厲害，選票又超級長，折了幾摺還是很難投入洞口，加上坐在輪椅上，手也要使力伸得比較長，導致投票隊伍愈來愈長，讓選務人員連忙提醒是否要請老先生代投，未料老先生尷尬表示：「還是讓他有點參與感」，對此，選務人員些許不耐煩表示：「可是後面人有點多」。

蕭彤雯此時回頭看了一下，連自己在內約莫還有7-8個人，眼見年紀較大的長者只剩兩個票匭，便帶著笑意且前後都聽得到的音量說：「沒關係，不要急，慢慢來」，這時老先生也回頭向她致謝，而自己投完票經過選務人員時，也不忘向對方道謝，畢竟要顧及投票者狀況及投票所秩序，是相當辛苦和為難，但看到兩位老先生，即便年紀這麼大，一樣重視手中的選票，讓她坦言相當感動。

狄志為推測天候不佳，多少影響民眾外出投票意願。(狄志為臉書)

狄志為今天快到中午才出門投票，原本以為會像上次一樣大排長龍，但人潮卻是比預料的少，推測天候不佳，多少影響民眾外出意願，接著在留言區提到：「里長一直在廣播，要大家踴躍去投票，就可以知道有多少人沒去投了」，對此，他不忘喊話：「這個是我們的權利，#選賢與能，大家請不要放棄，到下午四點都還來得及」，但如果是要工作或居住地方離戶籍地太遠，那就只能祈禱支持的人能夠順利當選。