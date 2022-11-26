今（26）日是九合一選舉投票日。國民黨黨主席朱立倫上午赴桃園八德大智里投開票所投票，被目擊身穿印有國民黨英文縮寫「KMT」字樣的外套，引發違反《選罷法》的疑慮。對此，中選會回應，案情尚待瞭解，若有具體檢舉個案，地方選委會會依法定程序審認，其餘無其他評論或回應。國民黨黨副發言人楊智伃則表示，一切依相關規定，需要更謹慎的部分後續會特別小心

朱立倫今日被發現身穿印有國民黨「KMT」字樣的外套去投票，根據《選罷法》第65條第1項第3款規定：「投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，不服制止。」但朱投票時並未遭選務人員制止，是否觸法仍待釐清。

綜合媒體報導，中選會對此回應稱，案情尚待瞭解，若有具體檢舉個案，地方選委會會依法定程序審認，餘無其他評論或回應。

國民黨黨副發言人楊智伃表示，一切依相關規定，需要更謹慎的部分後續會特別小心。