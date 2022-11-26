推特新老闆馬斯克上周解禁美國前總統川普被停權的帳號後，下周起將「大赦」未違法或散布惡劣垃圾郵件的停權用戶。美媒引述網絡法律專家的看法，直指推特像是「打開地獄大門」，馬斯克並未說明如何認定「惡劣行為」，不同的司法管轄區和國家，對違法用戶的區分差異很大，許多人擔憂仇恨份子回來，進行肉搜、惡意霸凌和煽動暴力等，後果不堪設想。

馬斯克上周在推特發起民調，以其調查結果恢復川普帳號，引發外界批評，但風波尚未平息，馬斯克23日又做了調查，有316萬用戶表達意見，其中72.4%支持先前被停權的用戶回歸。隨後馬斯克發推文表示：「這是人民的決定，下周開始大赦。」

華盛頓郵報援引哈佛大學法學院網絡法律專家看法，推特會再度被惡意利用作為人肉搜索，針對性的騷擾和惡意霸凌，甚至煽動暴力，形容根本是「打開地獄大門」。

馬斯克並未說明如何認定「惡劣行為」，不同的司法管轄區和國家，對違法用戶的區分差異很大，大舉特赦問題帳戶，後果不堪設想。

還有外媒提到，目前不清楚有多少推特帳號被解禁；大赦被禁帳戶的決定，可能讓廣告商進一步逃離推特；一般輿論認為馬斯克對內容的審核標準，全憑個人心血來潮決定，頗具爭議性。