黃曉明和Angelababy今年1月離婚後，兩人感情狀態備受矚目，黃曉明也被爆出熱戀白富美網紅葉珂，雖然始終沒有回應，反倒令外界更想進一步了解真相，近來和向佐傳緋聞的網紅小胡靜放上和黃曉明聚餐的影片，可見黃曉明旁邊坐了另一名女性，不管穿著和長相都和葉珂極為相似，讓外界猜測該女子就是葉珂。

從影片中，黃曉明和疑似葉珂的女子，一同在一間豪華餐廳用餐，可看到黃曉明穿著黑色素T、頭戴鴨舌帽，椅子還掛了黑色西裝外套，坐他旁邊的女子也穿著黑色套裝，兩人皆低頭划著手機，一邊露出微笑，網友則瘋狂在留言區猜測兩人關係，有人就問小胡靜「旁邊是他女朋友嗎？」，小胡靜也親自點讚，似乎證實兩人已經陷入熱戀。

原PO小胡靜對詢問黑衣女子是否為黃曉明新歡點讚，讓外界解讀是在默認兩人的戀情。(圖/小胡靜 微博)

黃曉明參觀畫展與緋聞女友葉珂閨密合照，恰巧葉珂也曬出去看同一畫展的照片，被網友認為應該要公開了。（圖／摘自微博）

其實黃曉明和Angelababy離婚後，他就被網友扒出和葉珂交往，女方則被爆出會與前夫離婚全因為黃曉明，對此，葉珂則表示她早已恢復單身，黃曉明則未對戀情一事回應，不過本月11日網路瘋傳一張黃曉明與一女子在上海看畫展的合照，而葉珂恰好也曬出去看畫展的照片，而且他們的合照對象都是同一人，還因怕被誤會分開拍照，讓網友感到另有內幕，敲碗他們哪天真能走到官宣戀情的那一步。