伊朗前鋒安薩里法德(白衣,中)與總教練奎羅斯慶祝勝利。（美聯社）

Sardar Azmoun almost choked Iran coach Carlos Queiroz celebrating their goal vs Wales. pic.twitter.com/12v1GyjqK5 — FT90Extra (@FT90Extra) November 25, 2022

伊朗在B組小組賽戲劇性逆轉2比0戰勝威爾斯，在小組排行取得有利位置。前鋒阿茲穆（Sardar Azmoun）在場邊看著隊友傷停補時連進兩球，居然興奮過度失手掐住總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）的脖子。奎羅斯當場似乎愣了一下，阿茲穆馬上發現自己反應過度，改用雙手貼著奎羅斯臉頰。

威爾斯暌違64年再闖世足賽，眼看將以1比0拿下首場勝利，守門員漢尼西（Wayne Hennessey）卻在正規賽即將結束前吞下紅牌出場。換上替補門將的威爾斯只剩10人應戰，伊朗在傷停補時全軍猛攻，數分鐘內連下兩城，演出驚奇大逆轉。

伊朗總教練奎羅斯是葡萄牙人，他今年69歲是守門員出身，曾任職於英超曼聯與美國足球大聯盟。奎羅斯是伊朗國家隊史上在位最久的總教練，第一次任職期間（2011至2019）提拔了阿茲穆，2022年世足賽回鍋執教伊朗。

小組賽首戰被英格蘭痛宰的伊朗，原以為失去晉級希望，此戰擊敗威爾斯之後起死回生，躍居小組第2。同組的老大英格蘭踢平美國，連兩場和局的美國位居第3。伊朗的最後一戰是美國，伊朗只要平手就可以和英格蘭一起晉級，美國則是必須擊敗伊朗才能晉級。