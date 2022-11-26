台南市關山里投開票所設在關山里活動中心，距南化區公所還需37公里山路，開車需50分鐘，是台南市最遠投開票所，今年選情冷清加上里長同額競選，直到下午投票率還不到4成，台南市4年前的九合一選舉投票率最低行政區為安平區5成7，最低的投開票所為北區北華里的4成2。

台南市南化區關山里有1112位里民，其中922人擁有投票權，因為地處偏遠，選務人員一早6時就從南化區公所領票出發，是全市最先出發的選務人員。

今年選情冷清，關山里路程遙遠且里長同額競選，一般預測投票率將創新低，直到下午3時，投票率仍不到4成。

投票冷清的不僅山區，台南市中西區南門里活動中心直到下午3時的投票率也不到4成，民眾投票時間不用1分鐘，出現排隊人潮的時段在上午8時至9時與中午11時30分到12時，其他時段都顯得冷清，選務人員表示，今年投票狀況比4年前的選舉時略低。

台南市選委會表示，4年前全市投票率最低的行政區為安平區，平均5成7，投票率最低的投開要所為北區的北華里投開票所，平均4成2。

洪姓投票民眾表示，這次選舉明顯冷清，但見高速公路車潮很多，估計都是趁選舉假外出旅遊的民眾。