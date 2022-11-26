今（26）日是九合一選舉的投票日，許多民眾一早就前往投票所排隊投票。有港媒表示「這場地方選舉，可以從很多方面來觀察它的意涵與影響，其中有三個超越地方發展的意涵尤其重要」，甚至還強調「這場選舉將會對2024大選佈局有重大的影響」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，這次是民進黨本屆執政的期中選舉。而民進黨從2020年贏得執政權以來，出現不少施政問題，加上防疫抗疫上的諸多爭議，以及台海局勢的持續緊張，累積不少民怨，因此第一件事是「民意對民進黨執政的一次檢驗」；再來，這次選舉是「台灣不同政治光譜執政板塊變化的觀察點」，而全台22縣市，除了嘉義市長的選舉因故延後外，其餘21縣市的選舉結果，代表的是台灣不同政治光譜執政板塊的變化，「代表不同的意涵與影響」。

該份報導也指出，第三則是「台灣2024大選的前哨戰」，這次選舉反映的新民意和新的地方政治板塊，對主要政黨（藍綠白）的2024大選佈局，以及藍綠兩大黨內部派系的初選有重大的影響，不同的選舉結果或輸贏程度有不同的影響。