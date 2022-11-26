嘉義市選委會對公投票紛爭，依相關規定處理。（嘉義市選委會提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第76投開票所有1名80歲婦人用私章蓋里長選票，情急之下撕毀選票，欲再領票，被依違反《選罷法》移送偵辦；第11投開票所有一名男子投完議員及里長票後，欲第2次進場領公投票遭制止，發生爭執，經監察小組人員說明後才離去。

1名80歲婦人上午到第76投開票所（廣寧宮）投票，進入圈選處用自己的章蓋在里長選票單上，發現不對，情急撕毀，欲帶出投開票所，被監察小組委員發現制止，由警方帶回派出所製作筆錄，依選罷法移送法辦。

第11投開票所（文雅國小）有名年長男子投完議員及里長票後，自稱沒拿到公投票，要再第2次進場領公投票，選務人員制止他不能再進入投開票所，發生爭執，經監察小組人員說明後他才離去。

市選委會表示，依中選會投開票相關作業規定，「督導工作人員不得主動詢問選舉人或投票權人投票意願」，選民會收到2張投票通知單，1張是議員及里長投票通知單、1張公投投票通知單，選務工作人員就依選民持有的這2張通知單發給選票，由於公投票傳出紛爭，已由選務人員視情況提醒「有公投票」。