搭火車遇到這樣的乘客，究竟該如何是好？一名女網友抱怨，日前有中年婦女買了台鐵站票，但卻豪邁地把雙手靠在前面乘客的椅子上，就算列車長出面勸阻也無效，女網友目睹後忍不住拍下畫面，直說：「要是我就把椅背調到最低！」

「這中年婦女真的是超級有水準的！」原PO在臉書《爆怨公社》分享一張照片，只見台鐵車廂中，有一名綁馬尾的婦女站在座位後面，雙手靠在前方的椅子上，專注地玩著手機遊戲，前方戴著帽子的阿公覺得受到影響，只好請列車長來協助。

沒想到列車長勸阻無效，女子還瞬間暴怒，嗆聲：「後面這邊又不是你買的位置」，甚至開始故意用膝蓋頂撞椅背，讓目擊全程的原PO也看不下去，忍不住拍下照片，並暗自心想：「要是我就把椅背調到最低，看你怎麼站！」

阿公找來列車長勸阻，不料婦人竟嗆聲：「後面這邊又不是你買的位置」。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，有不少網友回應，、「把椅背調最低+1」、「拖出來巴乎細」、「欺負老人家欸！太超過了」、「阿公的頭都不敢往後靠，坐姿好挺，太辛苦了」、「我如果站在那邊都縮起來，怕用到別人」「這種真的最討厭！還有坐在人家扶手的」。