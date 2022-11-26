創新低！今天是九合一選舉投票日，投票已在下午4點截止，目前各投開票所正在進行相關統計及開票作業，目前初步統計，本屆投票率55.5％左右，為新北市升格直轄市以來，投票率最低的一次。

根據新北市選委會統計資料，新北市第一屆市長選舉投票率高達7成，第二屆下降至6成1，上一屆新北市長侯友宜第一次參選投票率微幅回升至6成4。根據選務人員分析，影響此次投票率偏低的因素，大致上與上午天候不佳有關，另外，2名候選人勝負聲勢也造成影響。