九合一選舉投票結束，基隆市選委會初步估計，今年基隆市投票率僅有58.3％。相較2020年總統及立委選舉的75％以及2018年縣市長選舉的62.4％都有一定的差距。
基隆市選委會初步估計，今年縣市長選舉的投票率僅有58.3％，公投的投票率稍低，但目前選務工作人員都忙於開票，稍晚才會有正確數字。相較近期的兩次選舉，2020年總統及立委的投票率高達75％，2018年縣市長選舉的投票率也有62.4％。
九合一選舉投票結束，基隆市選委會初步估計，今年基隆市投票率僅有58.3％。相較2020年總統及立委選舉的75％以及2018年縣市長選舉的62.4％都有一定的差距。
基隆市選委會初步估計，今年縣市長選舉的投票率僅有58.3％，公投的投票率稍低，但目前選務工作人員都忙於開票，稍晚才會有正確數字。相較近期的兩次選舉，2020年總統及立委的投票率高達75％，2018年縣市長選舉的投票率也有62.4％。
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