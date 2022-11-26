台北市投票率出爐！投票率64％略低於2018年 16:342022/11/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 九合一大選於26日登場，並且於下午4時投票截止。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一大選於26日登場，並且於下午4時投票截止。台北市選舉委員會統計，台北市總投票率約為64％，略低於2018年台北市長投票率65.97％；文化大學廣告系主任鈕則勳分析，投票率高低會因氣候而定，下午因為天氣較好，投票率略回升。 台南最遠投票所 南化關山里投票率不到4成 北市上午投票率出爐！這區不到30％ 高嘉瑜喊一句 台南頻傳投票違法事件 選委會：最高可罰5萬元 #九合一選舉 #投票率 #台北市 #蔣萬安 #選委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆市選委會初估投票率僅5成8 16:202022/11/26 政治 高虹安一早完成投票 「昨天睡得非常香」 11:102022/11/26 政治 爆發多起撕選票案！雙北、台南都有 最高罰5萬 12:122022/11/26 政治 台南連2起撕毀選票！阿嬤揉票撕毀丟票匭被抓包急辯：忘記了 13:252022/11/26 政治 九合一選舉今日開投！中市投票所8時未到出現人潮排隊、秩序良好 12:422022/11/26 政治 陳菊五福國中投票 看好高雄投票率 10:472022/11/26 政治 投票日一掃連日陰霾 「浯、海」現身齊籲踴躍投票 13:222022/11/26 政治 前立法委員蔡培慧投票 估天氣好有助提高投票率 12:322022/11/26 政治 以為投票用撕的！歸化「首投婦」 一口氣撕了3張 13:442022/11/26 政治 返台南投票 賴清德黑西裝配紫領帶神情輕鬆 10:422022/11/26 政治 九合一選舉投票日登場 陳其邁：希望大家踴躍投票 09:542022/11/26 政治 朱立倫穿「KMT外套」投票疑違法 中選會說話了 15:482022/11/26 政治 中市民眾指沒領到公投票 選委會：將主動提醒 13:452022/11/26 政治 Kolas Yotaka完成投票 稱不擔心雨天澆熄花蓮民眾熱情 11:012022/11/26 政治 蔣萬安投完票「心情放鬆」 透露等下要和太太做這件事 10:272022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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