九合一大選於26日登場，並且於下午4時投票截止。台北市選舉委員會統計，台北市總投票率約為64％，略低於2018年台北市長投票率65.97％；文化大學廣告系主任鈕則勳分析，投票率高低會因氣候而定，下午因為天氣較好，投票率略回升。