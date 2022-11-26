P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人將於27日及29日進行主場開幕周，主場首戰將對上桃園璞園領航猿，本周搭著投票日北漂南孩回鄉人潮，邀請南孩們進場支持高雄在地球隊。

鋼鐵人利用開幕戰前的時間更換全新主視覺，在場館地板與硬體設備上進行大升級，主場地板以球隊的紅黑配色呈現火紅、熱情、奔放的戰鬥氛圍，以馬賽克磚的層次配色搭配新的球隊主logo，還有年度口號「South、Strong、Steelers」。而球場兩邊的罰球線上也藏著小巧思，有著「2722904」、「2952」兩大神祕數字，分別代表著高雄是全區人口以及高雄市總面積，也象徵著高雄17直播鋼鐵人乘載著雄親精神，全力以赴挑戰勝利。

除此之外，鋼鐵人將贈送專屬鋼鐵人LOGO椅墊給買二三樓位子門票的球迷，讓大家能夠有更好的觀賽體驗，開幕戰主場將打造成羅馬競技場的浴火奮戰氛圍，並舉辦了近年相當有名的「羅馬競技生死鬥」讓球迷能夠報名參與同樂，賽前也將舉辦鋼鐵女神雅典娜的見面會，購買搖滾衝撞C區髮香區的球迷們還能享受女神親自帶位的尊爵待遇。

另外，進場前50位的雄親，以及前50位持高雄車票的「南孩」們皆可以參與賽後的球員簽名見面會，近距離接觸球員。

而開幕戰邀請了高雄在地的欣律太鼓團以及BBS STUDIO的舞蹈表驗替開幕戰拉開序幕，更特別的是邀請高雄相當有名的「Roxy Band」作為開場儀式，將樂團表演搬進鋼鐵主場，視覺與聽覺的饗宴將讓球迷們耳目一新，展現捍衛主場的決心。

鋼鐵人商品部除了主戰球衣應援Tee等服飾及單品，還有與高雄在地潮流品牌Woden聯名的服飾可以於現場直接購買。而主場獲得勝利的話還有機會抽出幸運球迷獲得帕里巴黎自助餐以及Hotel dùa住宿券。29日對上新竹街口攻城獅的賽事，依舊有入場好禮，以及眾多節目內容和環廊活動等著大家與高雄17直播鋼鐵人共襄盛舉，與高雄球迷們一同捍衛鋼鐵主場。