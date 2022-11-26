澎湃新聞報導，中央紀委國家監委網站26日證實中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法接受監察調查。此時距離傳出李鐵被帶走有近半個月時間。事實上，足球界反腐一直並未停歇。除了李鐵之外，曾任中國足協副主席的王登峰已於今年8月底落馬。

據報導，11月中旬，關於「國足前主帥李鐵被帶走調查」的消息就已在網路上廣為傳播。當時有媒體人稱身為講師的李鐵在近期的職業教練培訓班最後一天並未現身。隨後的世界盃解說工作，李鐵也沒有亮相。

今年8月30日，中央紀委國家監委網站發佈引述中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、山東省紀委監委消息：大陸教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和山東省監察委員會監察調查。

澎湃新聞報導，作為大陸教育部體衛藝司司長，王登峰還深度參與了近年來校園足球的發展，擔任大陸全國青少年校園足球工作領導小組辦公室（全國校足辦）主任職務，並一度擔任中國足協副主席職務。

今年6月，《中國青少年足球聯賽賽事組織工作方案（2022-2024年）》發布之後，王登峰又以教育部體衛藝司司長、中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任身分公開亮相。

再往前，去年12月，天津市紀委監委發布消息：前天津泰達足球俱樂部有限公司董事長董文勝涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。據天津市監委消息，前天津泰達足球俱樂部有限公司總經理李廣益涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。