九合一選舉今晚4時陸續開票，各候選人都搭建場地，邀約支持者一起來看票，民進黨新北市長候選人林佳龍在捷運新埔站設置看票場地，相較於侯友宜在板橋第一體育場前的場地，空間更加窄小，僅有擺出零星紅色塑膠椅，開票至今半小時，目視僅有不到10名民眾聚集，其餘都是媒體，侯友宜場地的人潮也是寥寥可數，不及台北市熱絡。
據悉，各投開票所正在進行相關統計及開票作業，目前初步統計，本屆投票率55.5％左右，為新北市升格直轄市以來，投票率最低的一次。
九合一選舉今晚4時陸續開票，各候選人都搭建場地，邀約支持者一起來看票，民進黨新北市長候選人林佳龍在捷運新埔站設置看票場地，相較於侯友宜在板橋第一體育場前的場地，空間更加窄小，僅有擺出零星紅色塑膠椅，開票至今半小時，目視僅有不到10名民眾聚集，其餘都是媒體，侯友宜場地的人潮也是寥寥可數，不及台北市熱絡。
據悉，各投開票所正在進行相關統計及開票作業，目前初步統計，本屆投票率55.5％左右，為新北市升格直轄市以來，投票率最低的一次。
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