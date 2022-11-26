趙永馨在《拳職人員》飾演校長，讓觀眾氣得牙癢癢。（公視台語台提供）

公視台語台「台語有影」系列全新熱血電影《拳職人員》上周末首播，口碑在網路上發燒。首度挑戰演出的素人陳建宇，與黃鐙輝、藍葦華兩位戲精對戲，展現初生之犢不畏虎的演技。另一個讓人眼睛一亮的是久未在電影中出現的「瓊瑤女神」趙永馨，有別於過去苦情女形象，這次在片中飾演一心要解散拳擊校隊的校長，讓觀眾氣得牙癢癢，直呼她演技寶刀未老。

趙永馨表示收到《拳職人員》的角色演出，心情上很輕鬆，「除了南部有著好天氣外，製作人（王政賢）又是多年熟識的晚輩，所以這次有了合作上的機會，特別開心。」戲中有不少台語對白，她自謙台語沒那麼好，常常會把台詞直翻台語，「台語雖然我聽得懂也會說一些，但對我來說畢竟有一個轉換的過程。」她稱讚黃鐙輝是「非常棒的演員」，會教她台語，對戲時只要順著他的反應與口氣，很自然的就會說出接地氣的語氣，「我們現在是一個提倡母語教學的社會了，所以怎麼讓語言更接地氣，我覺得也是身為一位演員很重要的功課。」

導演黃柏蒼透露，原本擔心角色較為負面，會被趙永馨拒演，沒想到她第一個考量的是希望能和黃鐙輝、藍葦華等實力派演員合作激盪。演出資歷非常豐富的她，很會配合導演的需求去做調整，黃柏蒼：「這是我的首部90分鐘長片，說是『新』導演不為過，但她常提『這是導演要的嗎？你要的比較重要！』來提醒我她願為最佳的整體表現付出，有瑕疵也會自提希望再來過，工作態度非常嚴謹。」他也透露趙永馨私下對所有工作人員都很照顧，是個溫柔端莊的姊姊。

有女性影迷看完《拳職人員》私訊導演黃柏蒼透露，哥哥也是運動員，之後也面臨跟阿凱一樣的困境，「哥哥走向與爸爸一樣。」導演未跟她確認是受傷還是意志消沈，但能確定激起了她心中不少負面情緒，「作為導演，我想我確實打動了一些人，不過作為一個普通人，其實我一直很掙扎，掙扎點在於這部影片很寫實反映了一群人的辛苦還有他們的困境，這樣翻開來談會不會間接造成從業者的困擾（運動傷害產生的招生壓力等等），我真的不確定，不過現階段來說收到的都是感謝推廣拳擊運動的正向肯定。」

《拳職人員》描述拳擊校隊教練（黃鐙輝飾）遇到校隊解散危機，在招不到隊員的狀況，對有興趣練習拳擊的姪子阿凱（陳建宇飾）打起了主意，問題是他得先搞定反對阿凱練拳的哥哥（藍葦華飾）才行。只是他沒有去說服哥哥，反而偷偷訓練阿凱，再安排參加比賽，眼看阿凱要打入冠軍賽，誰知道東窗事發必須放棄比賽，他們想要衝撞命運的安排，沒想到迎來殘酷又矛盾的結局。

《拳職人員》11月27日下午1點於公視台語台14台重播。