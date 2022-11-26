民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部前，支持者高舉旗幟為陳其邁加油。（洪靖宜攝）

九合一大選今日投票，下午4點開始開票，高雄市選委會表示，高雄投票率粗估約6成左右。民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部前已經架好舞台，支持者陸續湧入，到場等候開票結果。

民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部前，支持者們屏息以待，看著大螢幕上數字跳動，心情也跟著起伏，高舉陳其邁旗幟揮舞，台上也有表演帶動氣氛。陳其邁則是預計於晚間7點到競選總部大廳簡短受訪，最後再上台發表感言，現場活動仍要視開票狀況而定。

高雄市選委會表示，此次投票率粗估約6成左右，票也持續開出中。