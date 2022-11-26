台南市長開票 黃偉哲競總湧入支持者關心開票 16:562022/11/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲競選總部，陸續有支持民眾到場關心開票結果。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲競選總部，陸續有支持民眾到場關心開票結果。(曹婷婷攝) 九合一大選下午4時投票截止，投開票所目前已開票40分鐘，爭取連任的台南市長黃偉哲競選總部陸續有支持民眾到場關心開票結果，黃偉哲目前暫時保持領先，但國民黨謝龍介一路緊追在後，兩人票數差距不大，現場氣氛也顯得緊繃。 蔡其昌投票：等開票結果再規畫未來 林佳龍、侯友宜新北開票場地冷清 不及台北市熱絡 投票用手機拍照不聽勸 莽男攻擊員警吃上「妨害公務罪」 #九合一選舉 #台南市 #黃偉哲 #謝龍介 #開票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲、謝龍介同打溫馨牌 04:102022/11/26 政治要聞 九合一終局之戰 謝龍介安南區掃街 13:432022/11/25 政治 憂投票率低 黃偉哲、謝龍介掃街大催票 04:102022/11/25 政治要聞 板橋老婦拾獲公投票 警方急調監視器追查 11:282022/11/26 政治 黃偉哲投票：如釋重負 選舉過後繼續拚市政 09:572022/11/26 政治 宅在家看開票！foodpanda 推開票限量優惠現折50元 15:332022/11/25 生活 九合一大選今開票 美女主播吳宇舒安心有「王牌鎮場」 09:312022/11/26 娛樂 排隊投票竟臨時脫隊 原來陳其邁去交代這件事 10:392022/11/26 政治 投票日狀況多！民眾投錯票匭結果曝 基隆翁攜出公投票遭逮 12:552022/11/26 政治 蓋完章後突撕選票！新北首起案例 45歲男被帶走調查 12:322022/11/26 政治 謝龍介投票 稱昨一夜好眠 10:362022/11/26 政治 小英催票號召辣台派 鄭麗文：年輕選民已出走 04:102022/11/26 政治要聞 九合一即時開票鎖定《中時新聞網》直播！ 知名學者專家剖析新政局 12:562022/11/25 政治 宜蘭蘇澳民眾「撿到」公投選票 警方清查中 13:522022/11/26 政治 謝龍介信心十足：明天當選就宣布政見執行順序 11:432022/11/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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