台南市長黃偉哲競選總部，陸續有支持民眾到場關心開票結果。(曹婷婷攝)

九合一大選下午4時投票截止，投開票所目前已開票40分鐘，爭取連任的台南市長黃偉哲競選總部陸續有支持民眾到場關心開票結果，黃偉哲目前暫時保持領先，但國民黨謝龍介一路緊追在後，兩人票數差距不大，現場氣氛也顯得緊繃。