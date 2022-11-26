選前一天，當候選人忙著掃街時，民進黨台北市長候選人陳時中竟稱「避免塞車」以直播替代車掃。前立委孫大千認為，陳時中若照一般候選人的方式去車隊掃街，若再被嗆，經由報導恐形成更大的外溢效應，因此與其掃街被嗆，倒不如做做直播算了。

針對陳時中選前一天不掃街，孫大千25日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，若陳時中選前一天去掃街，把台北12個行政區掃一遍，很多人千等萬等嗆陳時中的機會，他不就送上門口來了 。

孫大千接著指出，陳時中若照一般候選人的方式去車隊掃街，媒體跟著去拍，就會讓嗆陳時中成為一個運動，而且還透過媒體的宣傳，形成更大的外溢效應，這對陳時中來講，與其到外面掃街被嗆，倒不如做做直播算了。

另外，針對陳時中選前之夜造勢放棄凱道，孫大千認為，可能因為人數不夠，要把凱道撐滿不容易，因為他訂下凱道後，媒體一定會用放大境去看，到底有多少人，而凱道要人山人海才會有氣勢，做不到這點，就未選先敗了。

孫大千甚至覺得，陳時中不敢去車隊掃街，造勢地點也改在相對比較容易動員成人山人海的地點，顯然陳時中陣營對動員不是那麼有信心，因為當時綠營應各個地方都在動員，所以除非陳時中能動員把凱道塞爆，否則貿然在凱道辦造勢，最後就是丟人現眼而已。