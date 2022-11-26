新北市板橋區江翠國中投開票所1名老婦下午1時許投完票後，走到操場時一時暈眩跌倒，後腦杓撞擊階梯導致大量出血，在場負責安全警衛勤務的海山警分局張姓警員見狀，立即上前協助止血，並通知救護車到場，由救護人員送醫救治後已無大礙。
海山分局表示，分局總計動用198名警力及協勤民力206名，於轄內198處投開票所執行安全維護工作，並在選舉活動期間，全程開設治安維護聯合指揮所；警方將秉持行政中立、依法行政等原則，確保投開票流程順暢，營造優質的選舉環境。
新北市板橋區江翠國中投開票所1名老婦下午1時許投完票後，走到操場時一時暈眩跌倒，後腦杓撞擊階梯導致大量出血，在場負責安全警衛勤務的海山警分局張姓警員見狀，立即上前協助止血，並通知救護車到場，由救護人員送醫救治後已無大礙。
海山分局表示，分局總計動用198名警力及協勤民力206名，於轄內198處投開票所執行安全維護工作，並在選舉活動期間，全程開設治安維護聯合指揮所；警方將秉持行政中立、依法行政等原則，確保投開票流程順暢，營造優質的選舉環境。
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