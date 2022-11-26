九合一選舉結果將揭曉，一直被看好的藍營若如願大勝，後續動向引人注目。媒體人朱凱翔今(26日)在《週末大爆卦》節目強調，很多人聚焦黨主席朱立倫，希望不要重蹈2018年吳敦義的覆轍。如果朱把國民黨總統初選的時間往前提，被最多人討論選總統的新北市長侯友宜會很難做。

朱凱翔表示，(選後)藍營的戲還在醞釀，大家都在討論誰會選(總統)？最多人討論的當然就是侯友宜，也很多人在討論台中市長盧秀燕，朱立倫當然不能被忽視，但很多人比較聚焦在討論的是：你可不可以不要重蹈2018年吳敦義的覆轍？吳敦義當時也是大勝，還拿下了高雄市。

「可是不管怎麼做總統民調，他(吳敦義)就是一直很低。」朱凱翔說，他後來的做法是什麼？就是運用他可以操縱的中常會，不斷地去修改初選規則，他自己又似乎是三國演義看多了，一會要驅虎吞狼，一會要二虎競食之計，拉一個打一個，結果把整盤局就給搞亂了。

朱凱翔指出，也有人觀察說，如果朱立倫選舉獲勝，是不是直接開打總統大選，那他可以怎麼做呢？其實有一些技巧，比如說他可以不動聲色、不見血地把國民黨總統初選的時間往前提，比方說過完年後馬上就要提總統初選，那這會造成什麼？會造成侯友宜很難做。

「你才剛選上耶！」朱凱翔強調，當然侯友宜跟韓國瑜不一樣，韓國瑜是第一任剛選上高雄市長3個月就說要選總統，造成很大爭議；侯是做了7年新北市副市長再加7年市長，這樣的轉身不會像當時那麼硬，但可能過年的時候就要布局，可能發紅包、發財金的時候，就開始要埋總統選舉的哏，這當然會讓他變得比較尷尬。

朱凱翔說，對朱立倫來說，操弄初選規則是最輕易、最簡單的方式，那這個戲碼會不會從今晚就開始上演？