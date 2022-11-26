由臺北市勞動局主辦的「2022勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」，昨（25日）晚間在光點華山電影館舉行開幕式，北市勞動局長高寶華、西班牙商務辦事處處長Mr.Eduardo Euba Aldape、策展顧問陳璽文導演以及羅煥禎秘書長等工會領袖均出席開幕活動，由西班牙出品的《宅在瘟疫蔓延時》揭開序幕。今年影展共有「疫起勞動」、「勞動群象」、「勞動金像獎」3大主題，即日起至30日及12月5日至7日期間於光點華山電影館放映，並將搶先放映由多部參賽作品中脫穎而出的本屆7部入圍作品。

本屆影展開幕片《宅在瘟疫蔓延時》是以新冠肺炎疫情期間封城、鎖國及層出不窮的經濟、社會及政治問題等為主題背景，由5位導演執導的5部短片故事組成，影片內容結合驚悚、推理、愛情、喜劇、恐怖等類型，在疫情趨緩、生活逐漸邁入正軌的當下，放映這部影片揮別過去的陰霾，可說是別具意義。

北市勞動局長高寶華致詞表示，歷經近2年疫情衝擊的動盪影響，在今年逐漸步入了尾聲，第7屆勞工影展也在此際展開。「回顧這些日子以來，不只是餐飲、航空、旅遊、旅館、交通物流及百貨零售行業首當其衝，社會大環境及生活型態也隨之緊繃及改變，雖然隨著疫苗普及、疫情趨緩及國界逐漸開放，大家的生活逐漸走回正軌，然而對勞工來說，影響及衝擊還是真切存在的，我們能齊聚在此參加活動，除了要感謝防疫人員的辛勞，各行各業堅守崗位的勞工朋友們，更是功不可沒。」

驚喜出席開幕式的西班牙商務辦事處處長Mr.Eduardo Euba Aldape，他提到這次開幕片《宅在瘟疫蔓延時》是西班牙電影，回顧了疫情期間西班牙社會遭到衝擊的實況，相信台灣觀眾也會有共鳴。

Mr.Eduardo Euba Aldape除特別分享西班牙的勞動狀況及這些年在台灣的見聞外，隨著國門開放，國際交流逐漸邁入正軌，他也大力推薦西班牙觀光旅遊景點，期望臺灣及西班牙能擺脫疫情的陰霾，擴大交流。

甫以執導《南島起源》拿下金鐘獎人文紀實節目獎，同時也是台北電影獎百萬首獎《神人之家》監製、身兼勞工影展策展顧問的陳璽文導演，除現身分享這次策展選片的過程，及以創作者的角度分享影片所傳遞的勞動訊息與議題外，也鼓勵大眾走進電影院觀賞勞工影展精心挑選的影片，透過影像省思並關心自身及周遭的勞動環境與權益，「電影讓我們理解不同族群的生活與困境，讓我們不再感到孤單。」他也提到台灣電影工作者的「安全危機」，「我看到了在台灣現場工作的夥伴們，因為太累或沒照顧好自己而遇上意外，這讓我們非常難過，也是今年大家一直討論的議題，怎麼改善這個工作的環境。」

北市勞工影展為目前國內唯一以「勞動」為主題並持續舉辦的影展活動，歷屆探討過的勞動議題有青年貧窮、全球化、過勞、產業變遷與民主、性別與勞動、中高齡就業及跨國移工等，今年則以「疫情下的勞動議題及職業百態」為焦點，精選來自美國、法國、西班牙、荷蘭、香港、希臘、日本、韓國及台灣等地共30部優質影片，以「疫起勞動」、「勞動群像」及「勞動金像獎」等三大主題，讓觀眾看到世界各國如何應付疫情後新型態的工作環境並將關懷的視角擴大至職場安全、勞資爭議、職場霸凌、後疫情時代勞動力市場轉變與職場性別等議題，以及個人在面臨生存挑戰時的職場處境，期待多面向的勞動者心聲呈現。

本次影展期間自11月25日至11月30日以及12月5日至7日，採線上免費索票，目前部分場次尚有餘票，有興趣的民眾立即上網搶票，相關索票問題可洽詢承辦單位台北市電影戲劇業職業工會。