九合一選舉26日下午4時開票，國民黨台南市長候選人謝龍介票數緊咬台南市長黃偉哲，相差的票數較外界預期大幅縮小，海安路的競選總部支持者逐漸聚集，一起緊盯大螢幕，情緒激動，謝龍介預計傍晚6時抵達服務處。

下午4時一開票，陸續有支持者聚集在謝龍介競選總部，謝龍介陣營事先申請封街，安排現場大螢幕實況轉播。國民黨開票之初在大多數縣市的縣市長選情領先，讓支持者心情大好。

儘管台南市為深綠票倉，謝龍介開頭票數仍緊咬黃偉哲，差距僅4000票之內，感受到藍營氣勢回升，競總支持者顯得相當開心。