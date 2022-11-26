1 開票現場直擊！蔣萬安票數領先 支持者激動高喊「凍蒜」

台北市長三腳督局勢緊張，國民黨台北市長候選人蔣萬安選在新生南路一段126號競選總部前舉辦開票活動，現場民眾早早就來到現場，3點半左右現場就有3成左右的人潮；大家都很興奮的到現場等待開票結果，希望台北市能再現藍天。

蔣萬安開票活動現場選民相當激動，甚至有支持者將小國旗綑綁成一個大國旗揮舞，現場支持者看著螢幕上的票數與民進黨候選人陳時中拉開超過5萬票，也激情高喊「凍蒜」；不少家長也帶著孩子到現場參與，氣氛相當熱情歡熱。