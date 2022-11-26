今（26）日是九合一大選的投票日，許多民眾一大早就出門投票支持屬意的候選人。而稍早有鄉民好奇詢問，「有人賺過選舉財嗎？」釣出網紅「四叉貓」回應，選舉前10天大約一天能賺1至2萬元，讓其他鄉民看了好羨慕，驚呼：「賺爛了」。

有鄉民今日上午在PTT政黑板發問，「有人賺過選舉財嗎？」不料卻意外引出網紅「四叉貓」劉宇回應，高呼「我！我！我！」並表示，由於選舉前10天政論節目不會邀請候選人上通告，因此在缺乏來賓的情況下，「我這種小咖網紅就會每天接到通告」。

四叉貓透露，政論節目的通告公定價格大約是每小時3000元，平均一天能夠接到4至6小時通告，「這樣算選舉財對吧？」換算下來，四叉貓每天約可賺進12000元至18000元不等，若選前10天皆有通告邀約，最多可入帳18萬元。

貼文曝光後，讓不少網友感到震驚，紛紛留言，「這樣每2年發大財一次」、「感覺這也是辛苦錢耶，還要被一群政治腦的罵」、「賺爛了」、「爽耶！你真的紅了」、「不錯啊！十天18萬，起碼夠兩、三個月開支」、「2年賺一次，恭喜發財」；另外也有人開玩笑說：「你今天沒失業喔？」四叉貓則回應：「今夜還有開票通告，明天才失業」。