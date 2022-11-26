現場剛傳出小插曲，有騎車疑轉頭看開票電視牆，不慎「犁田」，所幸沒大礙。（柯宗緯攝）

高雄市長選舉正在開票中，投票率初估約6成，國民黨高雄市長候選人柯志恩競總今（26）日目前聚集部分支持者關注開票情形，柯志恩「在家坐不住」，預計傍晚5時30分抵達關心開票狀況。不過，現場剛傳出小插曲，有騎車疑轉頭看開票電視牆，不慎「犁田」，所幸沒大礙。

柯志恩競總位於國民黨高市黨部，今現場架起舞台及轉播電視新聞畫面，現場約莫擺400張紅色塑膠椅，但沒有坐滿，支持者陸續到場，關心開票情形，柯志恩一路苦追，陳其邁則穩定領先。

柯志恩幕僚透露，原本柯志恩想下午4時就到，但幕僚告知「不用那麼早」，但她「在家實在坐不住」，因此預計傍晚5時30分會抵達競總，不過預計晚間7時才會上台發表感言。

另外，現場稍早發生一起車禍事件，有名年輕男騎士路過柯志恩競總時，疑似回頭看了電視牆，一時恍神自摔，119火速到場，簡單包紮、檢傷，所幸僅有手部挫傷，沒有大礙。