2022九合一選舉落幕，下午4點開始開票後，爭取連任的國民黨台中市長盧秀燕得票數都領先民進黨對手蔡其昌；盧秀燕競選總幹事、立委江啟臣及楊瓊瓔陸續抵達競選總部，對於盧是否能在台中29個行政區都領先？江啟臣說，以目前的差距來看，正朝2018年的目標前進。

江啟臣表示，昨天雖然下了整夜的雨，但今天天氣放晴、相當舒適，且投票過程順暢，投票率目前約為6成5左右，他對選舉結果很有信心；盧秀燕2018年大贏對手林佳龍近21萬票，且她4年來在29個行政區都有推動建設，以目前藍、綠得票差距來看，正朝4年前的差距邁進。

楊瓊瓔則說，目前盧、蔡得票率約為6、4，若持續這個差距，有機會囊括29個行政區，目前觀察本屆綠營唯一得票數勝出的神岡區。

而在台中市議員席次部分，江啟臣指出，盧秀燕發揮母雞效應，他對國民黨提名的34席議員候選人有信心，應能發揮2018年的水準，更希望朝百分百上壘邁進。