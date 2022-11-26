有民眾戴上「愛基隆」鴨舌帽為蔡適應應援，也有支持者帶著一家大小來看開票結果。（黃婉婷攝）

九合一選舉投票26日正式結束，基隆市長上演藍綠雙強之爭，選前雙方支持度呈五五波，開票後民進黨候選人蔡適應競選總部陸續有支持者湧入，有民眾戴上「愛基隆」鴨舌帽為蔡適應應援，但蔡陣營票數持續落後國民黨對手謝國樑，差距維持在1.3萬票左右，不少支持者面露愁容，現場氣氛相當低迷。

今年基隆市長選情史上空前激烈，藍綠雙雄頻頻相互爆料、一路纏鬥，打黑金、打訴訟又攻學歷，兩陣營支持度更是一路緊咬到最後。據基隆市選委會統計，今年基隆市投票人數為30萬7913人，投票率僅58.3成，比4年前下滑4個百分點。

蔡適應開票之夜地點位於孝四路上的競選總部，4點投票結束，零星支持者陸續湧入，眾人直盯螢幕掌握開票情況，有選民頭戴「愛基隆」鴨舌帽為蔡適應應援，也有支持者帶著一家大小來看開票結果。

謝國樑一開票便取得微幅領先，雖然蔡適應票數不斷緊咬，但差距越拉越開，從數千票上升數萬票，支持者臉上逐漸失去笑容，現場氣氛低迷。為緩解緊張氣氛，現場主持人不斷拿起麥克風向大家精神喊話，提醒支持者選舉未到最後，難以得知勝負，還頻頻帶著選民高喊「適應加油」，重振士氣。

截至下午5時20分，基市已開出近5成選票，藍綠兩陣營差距已拉到1萬3000票，謝國樑持續取得領先優勢。