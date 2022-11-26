九合一選舉今天投票，台中市選委會表示，中市總共發生9起違規事件，包括有1起撕毀選票、1起在投票所外錄影音、5起攜帶手機、1起將帶包包進投票所，被查出內有選票；另有1名政黨推薦監察員窺視投票，並搶奪公投票圈選後投入票匭，均由警方帶回偵訊，後續交由地檢署及選委會處理。

中市北區有1名政黨推薦監察員不但窺視投票人圈選票，還奪走公投票動手圈選後，投入票匭，經投票所主任管理員當場解職，請警衛人員帶往派出所製作筆錄。

南屯區則有1人將包包帶進投票所，包內手機發出響聲，被主任管理員發現，並在包包內發現有里長及議員兩張選票。

南區發生1人撕毀市長及里長選舉票事件、1人攜帶手機進入投票所；大里區、霧峰區、豐原區及西屯區各發生一起攜帶手機進入投票所，其中，大里區及西屯區投票人還使用手機拍照、豐原區投票人在圈票區接聽來電；西屯區有1人在投票所外攝錄音。