洛泉里投開票所市長計票人員，很仔細的核對兩位候選人的選票統計。(陳世宗攝)

沙鹿區洛泉里投開票所，因每次選舉開票結果與選舉結果相似被視為「章魚里」。(陳世宗攝)

沙鹿區「章魚里」開票揭曉 初步盧秀燕勇奪429票領先

九合一選戰今天投開票，台中市百里侯爭霸戰何人可勝出？沙鹿區洛泉里投開票所因每次選舉開票結果與選舉結果相似，被視為「章魚里」；今天下午4點開始開票，位於洛泉里活動中心的投開票所，角逐連任的台中市長盧秀燕一開始微幅落後接著就急起直追。初步開票結果盧秀燕429票贏蔡其昌338票，詳細開票結果尚待進一步確認。

選民指出，沙鹿區洛泉里因開票結果與選舉結果好幾次相似，被視為可預測選舉結果的「章魚里」，里內有2個投開票所，分別在朝興宮及洛泉社區活動中心，其中以洛泉社區活動中心第0202投開票所最具指標性，從2020年總統與立委選舉，蔡英文總統在洛泉里得票率與全國得票率相差不遠。

兩年前顏寬恒與另一名候選人競逐立委時，洛泉里開出的得票率，跟整個台中第二選區的得票率差不多，被喻為台中市「章魚哥」里。中二選區立委補選時，顏寬恒原本一路領先，中途被林靜儀超車，最後林靜儀以641票贏顏寬恒的576票。

台中市長爭霸戰，洛泉里投開票所仍是各界關注焦點，下午四時投票結束，即吸引各地關心市長選情的民眾前往看市長的開票。初步開票結果，盧秀燕獲得429票、蔡其昌拿下338票，正確票數尚待最後進一步再確認。