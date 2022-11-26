2022台灣九合一選舉今天(26)登場，截至目前已過最後投票時間下午4時，各縣市陸續開票將選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等9項公職人員，外加18歲公民權修憲複決公投。外媒報導隨著台海議題使美陸關係日益惡化，今年選舉將引起全球關注。

總統蔡英文稱，本次九合一選舉意味著面對中國大陸好強的態度下，台灣展現捍衛民主的決心。國、民主要兩黨分別持不同態度，澳洲國立大學的台灣政治分析人士宋文笛（Sung Wen-ti）表示，今年選舉本應集結各種對蔡政府有利的國家安全事件前提下展開，像是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、陸方以大規模軍演回應、俄烏戰爭，以及大陸國家主席習近平承諾兩岸關係取得進展。然而，「民調顯示，民進黨未能把高漲的民族主義情緒轉化為支持，這與蔡分別在2014年太陽花運動以及2020年香港危機之後贏得勝利情況不同」。

此外，此次還有一項值得關注的公投，即下修公民權投票年齡至18歲，目前台灣規定年滿20歲才可以投票。報導提及，越來越多年輕人對意識形態開始有想法，他們告訴BBC記者，北京威脅台海問題佔據他們一生大部分的政治對話。

路透社報導，雖然選舉結果將是衡量兩黨民意支持度的重要指標，但不一定透露下一屆總統大選的徵兆，而蔡總統第二個任期將於2024年劃下句點。

還有，值得關注的地區發生在擁有75%人口居住的六都，除了首都台北市，宋博士還提到，民進黨認為拿下半導體重鎮新竹市對維持其在北部的勢力至關重要。