女星陳妍希與男神老公陳曉因合作《神鵰俠侶》，兩人相識相愛，2015年8月認愛，隔年7月宣佈登記結婚消息，目前育有一個寶貝兒子小星星；但陳妍希與陳曉屢屢不時被傳出婚變，最近二人好友罕見釋出他們的合照，陳曉憔悴老態又讓陳妍希挨轟，引起熱烈討論。

25日大陸百萬網紅在微博分享與陳妍希、陳曉夫妻的合照，雀躍表示「遇見沈佳宜（陳妍希過去主演角色），吳振峰（陳曉過去主演角色）」，這也是陳妍希與陳曉久違再度同框畫面曝光。

不過，陳氏夫妻同框畫面立刻引起瘋傳和討論，因為陳曉男神顏值崩壞，顯得憔悴衰老，魚尾紋非常明顯，髮型宛如中年大叔，髮際線超高；有別於陳曉老態，陳妍希在一旁手比YA，臉上笑得燦爛，看起來青春有活力。

網紅分享與陳妍希（圖左）、陳曉（圖右）合照，意外掀起網友論戰。（圖／摘自Anfanna王曄微博）

而夫妻倆的落差，也讓陳妍希成為酸民攻擊目標，指控陳曉都是因為跟她結婚，才過得這麼累；但馬上有粉絲跳出來幫陳妍希講話，陳妍希與陳曉都是素顏，狀態難免跟平時鏡頭上不同，太小題大作了。

其實網路上不時會有陳妍希和陳曉婚姻觸礁傳聞，或是兩人都不同台露面曬恩愛等，但從他們身邊友人曬出的照片或分享的近況，都能看出陳妍希和陳曉感情沒有問題甚至很恩愛；大票粉絲也力挺，認為兩人只是愛得比較低調，不懂為何這樣就要誤解他們婚姻有問題。