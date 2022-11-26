美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)跨足時尚圈多年，不久前因反猶太言論頻頻佔據娛樂版面，不僅時裝品牌巴黎世家和他劃清界線，運動品牌Adidas更不惜虧損80億台幣與他解約。近日美國音樂雜誌《滾石》更踢爆他對待員工相當苛刻，甚至曾向求職者秀出前妻「豐臀金」金卡達珊的真空照。

近來《滾石》雜誌收到幾名前adidas員工寄出的聯合公開信爆料，肯伊曾在一名青年到adidas面試時，向對方展示手機剛收到的翹臀金真空照，而且對女員工下達指令的措辭常有不當，某次他就曾向一名大陸員工說：「幫我做一雙我能X的鞋子」，還在辦公室播放不雅影片，甚至包括和翹臀金、其他女性合拍的私密片，不少員工都說和肯尼共事感到「被霸凌與畏懼」。

而翹臀金得知裸照被其他人看光後，認為隱私權被侵犯相當不滿，目前在了解究竟那些照片被洩露，對此，員工也爆料稱他們曾寫信給高層，批評肯伊秀愛妻真空照的舉動，然而高層卻放寬對他的道德標準，最終事情仍不了了之。

而針對肯伊的醜聞，adidas也做出回應「不能容許仇恨言論」，因此已終結與肯伊的合作關係，目前尚不清楚信件爆料內容是否屬實，不過會持續與員工對話，以更加了解事發當下的情況。