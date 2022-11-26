樹義國小「第二屆策展活動」登場，學生推銷自己喜歡的書給大家，展覽在教室外走廊。（樹義國小提供／張妍溱台中傳真）

台中市南區樹義國小「第二屆策展活動」展開，今年各組參賽隊伍在教室走廊精心佈置展覽，偌大蝴蝶很吸睛，全校師生拿著標示展覽位置與主題書展導覽地圖參觀，參賽隊伍還製作宣傳影片並公開投票。參賽的學童說，參加策展競賽很有成就感，推銷自己喜歡的書給大家，希望大家喜歡。

「噹！噹！噹！」下課鐘聲一響，樹義國小孩子穿梭參觀主題書展「策展活動」，如《用點心學校》、《屁屁偵探》，也有從自然題材如宇宙探險、科學實驗、或是生活應用著手的主題書展，展現出學生多元跨域視野的閱讀素養能力。

校方指出，因應新課綱自主學習活動，培養學生主動探究與深化閱讀素養，今年由學生自己組隊規畫主題書展，實踐學生自主學習的新課綱目標。「第二屆策展活動」比賽於10月14日開跑，計46組隊伍參加初賽，全校班級踴躍參加，競爭更加激烈。

各組參賽隊伍皆在教室走廊佈置展覽，除了佈展，學生也須設計書展活動，例如有獎徵答、創意借書、好書投票等等，參賽學生絞盡腦汁，想出許多趣味與創意兼具的活動拉票，比如自製與展書相關的標本、魔術表演、現場實驗等活動。

規畫策展活動的閱讀教師陳巧孟老師說，讓孩子來推銷閱讀，及透過孩子選書的角度，更清楚孩子的閱讀喜好，讓學童在自主策畫的過程中落實「透過閱讀學習」的能力，是活動最大的效益與目的。

樹義國小校長謝富榮表示，孩子們在策展比賽過程中，除了能培養自主學習能力，也練習如何與他人溝通、合作，這些都是校方希望孩子能夠培養的核心素養，也就是自發、互助、共好的能力。