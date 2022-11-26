有「學經歷最強候選人」之稱的張善政，起步顛簸，且「佛系人設」屢遭批評，但他「鴨子划水」亦步亦趨「搞定」地方關係，議長邱奕勝坐鎮的造勢晚會展現藍營團結氣勢，加上對手政績頻出包、「中國鵬」等迴力鏢助陣，更突顯「理工男」的樸實可貴，終讓桃園綠地重回藍天。

張善政在「朱中央」不甩地方表態者下，突襲徵召參選，以致投入之初只能忙著拆解國民黨內部質疑聲浪的「炸彈」，所幸張身段柔軟、加上黨中央徵召立委呂玉玲之子參選議員，為藍營集結打開一扇門，最後在「桃園龍頭」邱奕勝發揮主場優勢登高一呼，合辦造勢晚會狂吸2萬人參與下，成功穩定軍心，讓張也不禁脫口說道：「從來沒有感覺到國民黨可以這麼團結！」

張善政選戰經歷也可說是「天公疼憨人」，不但遇上民進黨史無前例的陣前換降「堅下鵬上」，在學者眼中是地震「福地」的桃園，竟發生八德運動中心天花板坍塌意外，連國外媒體也跟進報導，重挫市長鄭文燦聲望。

而緊咬張善政「親中」的對手鄭運鵬，卻被發現是選舉抗中保台、選輸大賺人民幣的「中國鵬」，還有「從小」看魔獸的「蹭」運鵬，把中間選民越推越遠，在對手不斷失分，更突顯張善政實事求是的「理工男」氣質難能可貴，好感度一點一滴累積。

雖然張善政「非典型政治人物」的靦腆個性以及「佛系」人設，一度讓他飽受批評，但張善政就像一道程式，要花時間去解構，歷經選戰洗禮，他態度更從容自信，不時爆出「金句」，致詞受訪也懂「高級酸」，像是政見發表稱國民運動中心要開長輩專區「前提是屋頂都很安全不會垮下來」就引發網友熱議，加上提出的1280、婦幼局、工程總體檢等牛肉切中選民的心，終讓桃園翻轉，重回藍天。