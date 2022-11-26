備受矚目的台北市長選戰，國民黨候選人蔣萬安最終獲勝。儘管面對綠白夾殺，蔣萬安一路以來民調維持穩定領先，挺過拔樁危機，穩住藍營基本盤，而民進黨「抗中保台」神主牌也已失靈，蔣萬安甚至倒打一耙，幾波攻防轉守為攻、幾無失分，拿下台北市長寶座。

蔣萬安被黨內寄予厚望，肩負國民黨拿回首都任務，今年5月搶頭香宣布參選，民調雖有起伏，仍保持領先之姿到開票日，可說是贏在起跑點。

不過，選戰過程並非一帆風順，蔣萬安的理性形象在首都市長選戰中一度成為隱憂，包括黨內大老、小雞都曾不看好這位「母雞」，外界質疑蔣萬安是「躺平族」、「佛系」聲浪不斷。

當時無黨籍台北市長候選人黃珊珊尚未請辭北市副市長，靠著北市副指揮官身分，隔空與時任中央指揮官的陳時中交火，黃憑藉市政資源拔樁，釀藍營基層現鬆動危機。直到陳時中7月宣布參選後，選戰逐漸加溫，國民黨危機感倍增，藍營從上到下、支持者都盼蔣萬安增加火力。

所幸蔣萬安競選總幹事林奕華逐步整合團隊，在朱立倫人馬、媒體人陳國君加入團隊後，蔣萬安進化為「蔣萬安2.0」，保有原先理性論述的色彩，但更積極緊咬陳時中各項防疫爭議，包括疫苗合約封存30年、阻擋BNT疑雲等，蔣萬安以犀利論述增添火藥味，猛打陳時中痛點，陳時中一路被爭議纏上，直到最後都沒有清楚交代，無法取信於民。

而民進黨抹紅、抹黃蔣萬安策略不如預期，蔣萬安在幾次攻防中幾無失分，當媒體人周玉蔻緊咬其父蔣孝嚴的緋聞案，被指控的女主角張淑娟聲淚俱下駁斥，讓民進黨進退失據；當陳時中陣營試圖操作「抗中保台」議題時，蔣萬安在辯論會中反將陳時中一軍，戳破民進黨抗中保台謊言。

國民黨對民進黨「抹紅」正面迎擊，蔣萬安更以「中國鵬」、「中國雄」、「中國中」回嗆，批評「陳時中的抗中保台DNA呢？」並多次點出「綠能你不能」的民進黨雙標問題，而綠營卻連蔣萬安「矽谷經驗」都拿來當素材，顯見民進黨圖窮匕見。

另一方面，蔣萬安批北市8年來停滯，訴求要市民重回光榮感，同時，柯文哲已然成為黃珊珊的破口，蔣萬安也看準黃珊珊執政包袱，直指「柯歸黃隨」問題，並質疑黃放寬內科容積、東環段延宕等，蔣贏得勝選，也代表柯8年施政不得民心。

面對藍綠圍剿，蔣萬安「固本、開源」策略並進。蔣萬安起初對於中正紀念堂轉型論述得罪深藍，他多次大讚兩蔣貢獻，喚回深藍感情，漸漸弭平深藍不滿，而強調自身是「正藍軍」讓藍營支持者歸隊後，再以理性論述形象，釋出政策牛肉拉攏中間選民，開拓更多票源。

蔣萬安利用此次「三腳督」選戰證明，無論棄保是否發生，只要候選人自身「夠強」，就不用怕被「棄掉」，猶如蔣萬安不斷重申的「讓自己成為市民心中最好的選擇」。與其與對手大打口水戰，不如花心力在選民身上，才能贏得民心。