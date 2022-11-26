網友狂酸四叉貓是高虹安「最佳助選員」。(圖／四叉貓臉書)

網友狂酸四叉貓「感謝幫忙教訓民進黨」。(圖／四叉貓臉書)

九合一大選投票結束，截至目前為止，民進黨除了南部鐵票區外，北部與中部可說全面潰敗，新北林佳龍更是落後侯友宜將近20萬票，最受矚目的新竹，高虹安也暫時領先破萬票，就有不少網友到深綠網紅四叉貓臉書留言嘲諷：「感謝助攻」。

開票至今已超過1個半小時，目前國民黨在雙北、基隆、桃園、台中全面領先，此外由於過去兩個月，民進黨動員全黨之力，結合各大深綠粉專側翼猛轟高虹安，也讓新竹市長一躍成為最受矚目的選戰，目前民眾黨高虹安殺出重圍，領先民進黨沈慧虹1萬2千多票。

其中追打高虹安與民眾黨最兇的網紅四叉貓，如今也遭到網友洗版嘲笑：「替高虹安感謝你，越打越高票」、「反轉新竹 謝謝4差貓」、「謝謝你教訓了民進黨，辛苦了XD」、「笑死，你其實是挺高虹安的吧？」、「不愧是最佳助選員」、「最佳冥燈代言 挺誰誰倒 可憐啊」、「好舒服喔 輸到脫褲耶」、「來這裡看翻車現場！」、「我錯怪你了，原來你是臥底」。