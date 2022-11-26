無黨籍台北市長候選人黃珊珊於市長選戰落馬，市政專家形象終不敵藍綠框架。由於選戰中民眾黨大力支持黃珊珊，無論從小雞後援到黨主席柯文哲不畏行政中立多次大力相挺，且在本報專訪時黃珊珊也義不容辭表態「支持柯文哲2024總統之路」，因此黃珊珊後續將協助柯文哲拚2024，不過黃珊珊必須先解決黨籍問題，是否拋棄親民黨、投身民眾黨參與2024的港湖區立委選舉，也需要費心周旋。

此次台北市長選戰，黃珊珊力拚超越藍綠、訴求中間選民，不過票數開出後仍落敗，與台北市長寶座失之交臂。 回顧此次選舉，在台北市三腳督中，黃珊珊最晚宣布參選，扛下台北市長柯文哲接班頭銜，以及24年台北市基層服務經驗，戰鼓響起後即端出多項政策牛肉，鞏固市政專家形象，並針對藍綠提出的政見一一擊破，成功塑造「最了解市政」的人設。

不過掛著無黨籍參選，卻未退出親民黨，以及過往民進黨曾禮讓黃珊珊競選立委等爭議，也讓黃珊珊被藍綠貼上變色龍、小英女孩等標籤，加上黃珊珊對於親民黨以及主席宋楚瑜的相關話題，皆維持曖昧態度，不切割也不同台，因此落人口實。

黃珊珊氣勢一度衝破老三，並與民調第一的蔣萬安相當接近，不過一切都在電視辯論會後開始變調，主打市政專家形象的黃珊珊，卻在電視辯論上為求穩頻頻看稿，而在對手提問攻防時，黃珊珊也較少精準反擊；反倒是原不被看好的蔣萬安，在辯論會上表現可圈可點，成功吸引藍營歸隊。

而民進黨籍候選人陳時中在選戰尾聲開始打出悲情牌，希望能讓綠營疼惜，同樣凝聚基本盤，在藍綠歸隊的夾殺下，黃珊珊終於不再「拒絕口水」，反而是主動出擊，抨擊蔣陳是「平庸藍、仇恨綠」，在選戰尾聲企圖再衝破遭邊緣化的窘境。

黃珊珊市政實力有目共睹，直到最後一刻都還維持三強鼎立，已經是黃珊珊的最大勝利，最後不敵政黨後援落選，雖敗猶榮。

而黃珊珊的下一步，勢必得報恩民眾黨，若要參選2024港湖區立委，就必須先解決黨籍問題，去留親民黨將會是黃珊珊接下來重要課題。而打出台北市長三強鼎立的漂亮選戰，也讓柯文哲勢必得把握黃珊珊這個人才，才得以在2024再度挑戰「超越藍綠」。