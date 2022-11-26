今（26）日是九合一選舉的投票日，下午4點投票結束後開始開票，藍營雙北穩定領先，國民黨台北市長候選人蔣萬安目前大幅領先民進黨對手陳時中。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，「如果陳時中真的敗選，薛瑞元的『疫苗掮客說』論述，就會變成壓垮陳時中選情的最後一根稻草」，引發討論。

根據《TVBS》的報導指出，鈕則勳在看完現在台北市的開票狀況後直言，「蔣萬安的選情就是倒吃甘蔗」，鈕則勳指出，「其實在11月5日辯論會的時候，蔣萬安用攻守兼具的戰略，去建構了市長的架勢」，也就是說蔣萬安對於台北市的相關政策的規劃，確實有相當程度的到位性，同時也針對疫苗採購的相關問題對陳時中猛攻，那時候蔣萬安就有倒吃甘蔗的規模。

鈕則勳更點出，再來陳時中的人設是混亂的，他的人設是朝向年輕族群去設定，不過年輕族群不埋單，當時陳時中推免治馬桶的偷窺哏，引起了軒然大波，負面聲量飆高，高於正面聲浪。鈕則勳認為，「基本上這樣的人設就是戰略錯誤，而在指揮官的人設是陳時中最強的部分，可是最後兩週他才開始鋪陳對他有利的人設，太慢了」。

最後鈕則勳強調，「這兩個是關鍵原因，還有薛瑞元幫陳時中的開脫，這部分又引起了藍白兩軍的猛攻，這對陳時中的選情又有雪上加霜的可能性，如果陳時中真的敗選，薛瑞元的這番論述，變成壓垮陳時中選情的最後一根稻草」。