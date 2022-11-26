曹格和妻子吳速玲結婚14年，不過近來婚變頻傳，雙方隔空在社群喊話，婚姻亮起紅燈，今(26日)兩人共同發聲明，承認14年婚姻畫下句點，並表示是和平的祝福彼此，目前共同目標就是一起照顧孩子。

曹格和吳速玲共同聲明中，表示婚姻一路走來擁有許多美好的片段，但在婚姻的後半段，「彼此常帶著無法理解對方的態度生活」，這樣的方式讓他們開始思考，沒有誰對誰錯，也一起努力過，「14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的」，最後他們選擇選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方。

曹格和妻子發聲明宣布離婚。

而他們也表示是和平的也祝福彼此，「共同的目標就是一起照顧孩子，讓孩子健康自在的成長，請大家給我們必需的隱私和空間 」，強調能夠和平解決是兩個人共同的心願，並感謝大家的關心。被問及離婚後目前的心情、近況？曹格今透過經紀人僅回應：「謝謝你們關心！謝謝！」

曹格和吳速玲結婚14年育有一對兒女，近來屢傳婚變，還公開點名藍心湄「別帶我老婆出去認識男人」，讓吳速玲只好登門向藍心湄道歉，上月曹格承認夫妻冷戰中，並表示沒有把握能走一輩子，之後更在社群突PO文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」又刪除。

之後又暴走連續發好幾篇文「我在台北。她呢？」、「我的狗愛這個女人！！！這樣會有新聞嗎？」等，讓網友摸不著頭緒，讓吳速玲忍不住發文「我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷，面對很多事都選擇隱忍不去理會，對我來說那是我的傷口，更不希望攤在陽光下被檢視」。