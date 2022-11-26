設於台中北區保安宮（編號1177）投開票所，下午近4時發生監察員撿取空白公投票逕自蓋章投入票箱違規情事。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

九合一選舉投票日，設於北區保安宮（編號1177）投開票所，下午3點多出現政黨推薦的陳姓監察員疑於票所地上撿取空白公投票，並逕自蓋章投入票箱，經管理員報警，主任管理員當場解除其職務，也將陳女依法移送台中地檢署及選委會偵辦。

根據台中市選委會統計，台中市26日共發生9起違規事件，其中設於北區保安宮的投開票所，於投票即將結束前約下午3點50分左右出現政黨推薦監察員窺視選舉人圈選選票內容，並奪取該選舉人之公投票進而圈選完後投入票匭違規事件。

該投開票所郝姓管理員懷疑陳女於票所地上撿取空白公投票，並逕自蓋章投入票箱，當場撥打110向警方檢舉，同時向主任管理員反應，主任管理員當場解除陳員職務並回報區公所，「選監小組」派員查明。

在投票結束時，選監小組派員會同區公所主任秘書陳明毅到場查察，認定陳女違反公投法，也將全案依法移送台中地檢署及選委會偵辦。