張麗善順利連任雲林縣長對她個人以及「張家」都是一個里程碑，她用4年的樹立個人執政風格獲得多數選民肯定，超越家族包袱。落敗的劉建國輸在起步太晚、黨內整合不順，此次參選經歷也將是他挑戰下屆縣長選舉的暖身。

張麗善備戰雲林縣長職位前後12年，一次退選、一次敗北，4年前第三度參選縣長之戰時民進黨已執政12年，在不被看好情形下挑戰連任的李進勇成功。

4年前當選後即啟動連任之路，勤政且勇於接納新觀念，她帶領的縣府團隊寫下雲林縣府有史以來獲得最多全國獎項的紀錄，包括行政院的服務獎，事實勝於雄辯，成為這次選戰她不被政治口水淹沒的保護傘。

連任之戰張麗善可說是穩紮穩打，工商發展、農業、衛生、觀光、工務政績如繁星，政績戰術發酵，即使未設競選總部只巡迴說明未來施政願景仍勝券在握。

今年初台中第二選區立委補選顏寬恆挑戰失利，立委蘇治芬劍指下架雲林張家，張麗善反擊「別忘雲林還有蘇家」，但對連任之路如履薄冰，一天當三天用。

劉建國輸在參選態度不明，蘇治芬一度有躍躍欲試回鍋的氛圍，劉建國索性不主動爭取、不參與協調，也錯失整合時機，民進黨中央正式宣布徵召已4月，急起也無法直追，選戰期間黨內整合危機一直存在。

劉建國採取攻勢但議題流於細瑣，參選口號「新雲林」老氣，也切割了李進勇、蘇治芬的執政；他論述嘉義縣從農業大縣轉型農工大縣，雲林縣仍原地踏步，更使人聯想蘇治芬執政9年標榜的「農業首都」。

劉建國在政黨意識形態上主打「張家」，但民進黨執政的中央政府令人非議的黨國關係、政治人物操守、兩岸危機問題更大，民進黨人刮別人鬍子必須先刮自己的，地方派系顯得微不足道。

張麗善順利連任突破自己、也超越了胞兄張榮味的紀錄，劉建國此役雖出師不利但前事不忘後事之師，4年後會更有機會。