2022年九合一選舉落幕，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕從4點開始開票後一路領先，截至6時許得票數突破40萬，藍營陸續向競選總部聚集，現場群眾隨著票數增加、歡呼聲不斷。藍營初步估算，台中市今年投票率65％，盧若贏超過10萬票即為大勝、贏20萬票以上就是狂勝，目前盧秀燕在29區幾乎皆領先。
台中市有投票權的人口數約227萬多，若以6成5得票數計算，當選門檻為73萬9千多，盧秀燕將等到得票數達到一定門檻後才出面談話。
2022年九合一選舉落幕，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕從4點開始開票後一路領先，截至6時許得票數突破40萬，藍營陸續向競選總部聚集，現場群眾隨著票數增加、歡呼聲不斷。藍營初步估算，台中市今年投票率65％，盧若贏超過10萬票即為大勝、贏20萬票以上就是狂勝，目前盧秀燕在29區幾乎皆領先。
台中市有投票權的人口數約227萬多，若以6成5得票數計算，當選門檻為73萬9千多，盧秀燕將等到得票數達到一定門檻後才出面談話。
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