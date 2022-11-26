A股上市面板巨頭京東方25日公告，2022年柔性OLED預計出貨量目標為8,000萬片，與2021年相比繼續保持增長。未來將持續提升柔性OLED產品的出貨量，努力提高高階旗艦產品的出貨比重，以持續改善柔性OLED業務經營情況。

新京報報導報導，京東方表示，柔性OLED在智慧手機領域的滲透率持續提升，整體保持良好的增長，其柔性OLED產品已大致完成全球主流品牌客戶的導入，未來將主要致力於達到用戶端更多產品系列覆蓋，以及持續提升產品的用戶端占比，同時持續推動柔性OLED在IT、車載等新領域的應用。

2022年前三季，京東方柔性OLED出貨持續增長，出貨量近5,000萬片，第三季出貨量1,800萬片。

然而，自2021年第四季開始，入門級產品價格競爭不斷加劇，部分產品價格持續下降，部分柔性OLED模組產品價格銳減，京東方柔性OLED生產線短期折舊承壓，業績受到一定影響。