基隆市長即將開票完畢，民進黨基隆市長候選人蔡適應因落後國民黨對手謝國樑2.5萬票，於晚間6時20分和太太現身競選總部發布敗選感言，他感性表示是自己努力不夠，無法得到更多市民支持，期望謝國樑未來4年能帶領基隆繼續往前，別走回頭路，現場支持者眼眶泛淚，高喊「適應加油」；大力輔選的基隆市長林右昌則選擇神隱，未現身競總現場。

今年基隆市長選情史上空前激烈，藍綠雙雄頻頻互爆料、一路纏鬥，打黑金、打訴訟又攻學歷，兩陣營支持度更是一路緊咬到最後。據基隆市選委會統計，今年基隆市投票人數為30萬7913人，投票率僅58成多，比4年前下滑4個百分點，選情相當冷。

蔡適應開票之夜地點位於孝四路上的競選總部，4點投票結束後陸續有零星支持者湧入，有選民頭戴「愛基隆」鴨舌帽為蔡適應應援，也有支持者帶著一家大小來看開票結果，但蔡適應票數一路落後，支持者面露愁容，現場氣氛低迷，現場主持人為緩解緊張，頻帶選民高喊「適應加油」，重振士氣。

截至下午6時許，基市已開出8成選票，藍綠兩陣營差距已拉到2萬票以上，謝國樑因票數突破9萬，自行宣布當選，隨後蔡適應則牽著眼眶泛淚的太太現身競總，他感性表示，是自己努力不夠，沒有其他理由，所有競選幹部都非常認真，也感謝支持他的市民們。

「基隆市民給了我們很多支持和鼓勵。」蔡適應笑說，自己從基層出身，從立委助理開始，一路擔任議員、立委，到這次參選基隆市長，在他人生旅途中，已經非常感謝和知足，除了感謝市民這段期間給的照顧，沒有其他言語能形容。

蔡適應也大氣表示，預祝他的對手謝國樑，期待對方未來4年能帶領基隆繼續往前進，不要讓基隆走回頭路，而另外幾位和他一樣沒機會當選的市長候選人，也要彼此互相勉勵，大家都是為了基隆好，「基隆加油，謝謝大家。」一席感言讓現場支持者紅了眼眶。

隨後他便搭上戰車前往市區謝票，途中頻有支持者追出來比讚、喊「適應加油」，一旁的商店老闆娘抹去眼淚，表示自己未來還會力挺蔡適應，希望他別氣餒。

值得注意的是，輔選時頻頻陪在蔡適應身旁的林右昌，在蔡適應宣布落後自動神隱，未現身競選總部。