今（26）日是九合一選舉的投票日，許多民眾都特地返鄉投票，不過稍早一名網友爆料，朋友的公司居然選在這天舉辦尾牙，導致許多同事都放棄了投票的機會，轉而參加尾牙吃飯抽獎，讓她質疑「根本就是故意的」。不過貼文曝光後，卻有網友逆風反讚：「這樣就有藉口不用去尾牙當小丑」。

原PO在《PTT Womentalk》發文表示，朋友向她表示，因為公司今日舉辦尾牙所以無法投票，許多同事在投票和吃飯抽獎間，選擇了後者，讓原PO聽了覺得傻眼，質疑：「根本就是故意讓大家不能投票」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「不去尾牙又不會怎樣」、「這樣就有藉口不用去尾牙當小丑，不是很好嗎」、「不要吃啊，尾牙不都很難吃嗎還要賠笑」、「真好，這樣就有不去尾牙的理由」、「哇！哪間公司這麼沒品？」

不過也有網友表示，通常尾牙都在用餐時間舉辦，不至於會一整天都沒時間投票，「尾牙從早餐開始吃，吃完也能來得及投吧？」對此，原PO解釋，因為友人北漂工作，若要返鄉投票再吃尾牙，時間太過匆促。

事實上，根據勞基法規定，「投票日」應屬於「放假日」，若勞工當天必須出勤，顧主應加倍發給工資，假設勞雇雙方約定當天出勤8小時，而勞工外出投票2小時，工作6小時，除勞工當天原本應有的薪資外，雇主須再給付6小時的額外工資。勞動部提醒，若雇主未依法給假或給薪，可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並應補給工資。