台中縣市合併至今12年，從未出現過成功連任的市長，因而有「連任魔咒」的說法；國民黨市長候選人盧秀燕競選期間訴求打破魔咒，在選情前所未見的冷氛圍中，屢屢打出「市長只有媽媽好」、「守護」等溫柔攻勢，果然受到中間選民青睞，獲得勝選、順利連任。

2022台中市長選舉結果，盧秀燕大贏民進黨對手順利取得連任，打破歷任市長連任魔咒。台中市選民結構近幾年雖綠稍大於藍，但一向有「搖擺州」稱號，多數選民對候選人的檢視標準高、動態搖擺，也因此在大型選舉中有「決戰中台灣」的指標效應。

「今年選舉格外的冷，前所未見！」是許多候選人共同的心聲，面對詭譎選情、無法抓住選民的心，也讓候選人心中忐忑，而左右選情關鍵的中間選民是否出來投票？更是選戰中藍綠關注焦點；盧秀燕在此環境下，打出保守選戰攻勢，將選舉放一邊，強調「一切以市政優先」，成功博得中間選民的心。

民進黨4月徵召蔡其昌投入選戰，短短7個月時間內，蔡不但要整合黨內派系、讓選民認識自己，還因競選初期疫情仍未退燒，他只能鴨子划水爭取支持；面對與時間賽跑的選戰，蔡其昌透過舉辦一場接一場小型說明會、慢慢踏出原台中縣區，雖逐步提升自身知名度，作法踏實，但速度不夠快。

除了要讓選民認識蔡其昌、了解他對台中的政見與願景，另一方面，民進黨團隊也接續打出治安敗壞、狼師爭議、行政不公、敗壞選風與空汙整治失敗、施政評比倒數等攻勢，但屢屢遭遇盧秀燕不正面回應，都讓議題無法聚焦、吸引不到選民關注。

選戰中，盧秀燕採「冷」戰略，選戰前期強調市政優先，避免讓選戰升溫、提升蔡其昌曝光度；等到選戰正式開跑，盧秀燕再號召「正面選舉」、「給孩子好的示範」，一步步推出她擅長的柔性攻勢，最後更打出「市長只有媽媽好」、「這一票要投對人」，在造勢場中溫馨喊話，撼動人心。

除了用溫情喊話，盧秀燕在選戰最後階段，堅持固樁、固樁、再固樁，緊接著打出「4年來天天守護在市民身邊」、「希望繼續守護」，柔軟的調性獲認同，不但成為打破台中連任魔咒的第一人，更讓母雞氣勢持續發酵。