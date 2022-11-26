台北市長藍綠白爭霸，國民黨台北市長候選人蔣萬安暫時領先，民進黨候選人陳時中居次，無黨籍候選人黃珊珊暫居第三，但三人得票數已拉開差距。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳說，認為沒有發生大規模棄保現象，但有「微棄保」效應。

鈕則勳指出，原先黃珊珊無論廣告、辯論都有展現優勢，本來認為被棄保可能性低，但這幾天藍綠造勢，黃珊珊造勢人數又不如對手，而台灣有一種選民是「西瓜偎大邊」，看誰聲勢好就投誰。

他說，最後選戰還是回歸藍綠捉對廝殺，選前黃珊珊與陳時中民調互有勝負，但如今雖沒有發生大規模棄保現象，卻已造成「微棄保」效應。

另外針對此次投票率偏低，鈕則勳認為，主要是天候不佳，另外是因為確診無法投票，也有人怕確診而沒去，最後是不少人被除籍。民進黨支持者忠誠度高，藍軍經濟選民、自主選民多，他認為投票率低對民進黨不利，代表連綠營都不願意出來投票。

鈕則勳分析，民進黨流失相當多年輕選民，包括不滿林智堅論文案以推動數位中介法，讓不少年輕選民不滿，因此也沒有推出返鄉投票活動，民進黨深知無法拿到年輕選票，最後仍打抗中保台牌，只是為了鞏固綠營基本盤。