今（26）日是九合一選舉投票日，許多民眾一早就前往投票所排隊投票，下午4時結束投票，進行開票。除了六都備受矚目之外，在網路論壇上，就有鄉民看完九合一選舉的開票後發現，「台南」和「屏東」的藍綠票數都差不多，讓他忍不住驚呼「台南、屏東會是今天最大驚奇嗎？」

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「台南、屏東會是今天最大驚奇嗎？」的文章表示，「台南市謝龍介票數超接近，屏東縣蘇清泉也是票數非常接近」，原PO更直呼，「今天目前為止，應該會是最令人意外的兩個選區，綠營大票倉，會不會變成今天最大驚奇呢？這兩區應該是毫無懸念才對，但是目前竟然呈現拉鋸戰」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「屏東應該有機會翻，台南還是難」、「屏東分裂，初選殺太慘了」、「謝龍介上次出來應該就贏了，其實上次黃就選得很差了，連50%都沒有」，甚至更有其他鄉民指出，沒想到國民黨這次的票數和民進黨竟然如此接近，有可能從綠地被翻轉成藍天，「如果最後真的連台南跟屏東都輸，會怎樣嗎？全台灣只拿3至4個縣市，是不是創造歷史了？」