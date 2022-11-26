彰化縣藍綠各擁近半基本盤，這場選戰因民進黨候選人黃秀芳起步慢，國民黨彰化縣長王惠美爭取連任，挾著執政優勢，支持度和看好度一路保持領先，對綠營發動的批判攻勢，採不正面交鋒，選戰熱度打不開，最後關鍵，再透過公辦政見、黃金周末造勢一舉反擊，強調若中央願撥經費，宣布將全面恢復369敬老金，化解黃秀芳陣營鄉村掠票攻略，最後贏得勝利。

王惠美拚連任再次主打上屆選戰討論熱度最高的捷運話題，儘管彰南捷運所需龐大經費、營運成本普受質疑，但軌道建設最早是民進黨前瞻計畫率先推動，王惠美「借力使力」，讓黃秀芳陣營也無法大聲說不，只從質疑路線規劃，到強調不反對彰南捷運，但要先做好公共運輸，失去聚焦力道，王惠美也進一步完備論述，有規畫才不會永遠沒機會，彰北、彰南須並進，區域治理才完整。

黃秀芳主攻政見之一是彰化放棄2020台灣燈會主辦權，要爭取再辦，但燈會屬活動性質，且該議題在立委補選就打過，加上2012年在鹿港也舉辦過，新鮮感不夠，很難引起全面共鳴。

彰師大彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆就指出，這次彰化選情冷，公共政策一直無法凸顯，要逆襲成功必須炒熱話題，歷來彰化縣長選舉，綠營挑戰成功，都是藍營內部的分裂，而黃秀芳在短短時間，還要整合內部新潮流、正國會兩股勢力的矛盾並不容易。

黃秀芳打的是彰化縣長選舉史上最短的一次選戰，立委選區在北彰，在南彰知名度拓展才要起步，一大挑戰，儘管魏明谷、邱建富和立委陳素月、陳秀寶等在選戰開打後，競選場合邁力輔選，但這次選舉大環境，較之於過去，少了看旗歸隊的「外溢效應」加乘，中央大咖頻繁助選，但沒有聚焦的主題，難以遍地開花。

王惠美上屆挑戰魏明谷，除了基層實力雄厚，擔任過3屆議員、2屆鎮長、2屆立委，挾著「不敗女王」戰績，來勢洶洶，整合了藍軍面對綠營執政的強烈危機感，翻轉綠地變藍天，當選後也進一步鞏固縣內藍軍共主地位，而諸多施政上，多延續未竟的縣政，在公投等議題上，也沒在公開太多著墨，減少藍、綠尖銳對立，對手陣營批評一直有，卻沒有激起太大巨浪。

王惠美在施政表現上，彰化鐵路高架化歷經5屆爭取、二林中科磨劍10年、彰化縣生態教育中心、東彰快速道路、洋仔厝溪聯外道路、鹿港溪風華再現等，都在任內得到突破，而被拿出來攻擊最厲害的大埔截水溝道路擴寬、鹿港轉運站等重大工程一再流標，也都在選前發包出去了，留給對手發揮的空間不太大。

黃秀芳最重要政見，恢復369重老敬老禮金，總統、副總統也一再站台背書，讓藍營一度擔憂在鄉下有殺傷力，王惠美陣營先是質疑財源，選戰最後兩周，又把球打回中央，指出綠能稅通過，就全面恢復369敬老金，藍、綠政見等於合流。

綠營寄望把投給蔡英文總統的選票都投給黃秀芳就贏了，但地方選舉和大選舉不同，靠得是樁腳平常走動，左鄰右舍、宣傳等形成一股氛圍，這次王惠美團隊早早整合，加上藍軍為下任傳承鋪墊，空前團結，所有因素加乘，讓王惠美成功守住「不敗女王」的頭銜。